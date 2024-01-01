Maldivler rufiyaasından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile MVR → GBP çevirin

1.000 mvr
52,34 gbp

1.00000 MVR = 0.05234 GBP

13:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8568051.0767589.39071.455281.651330.9485418.3681
1 GBP1.1671311.25675104.3341.698561.927381.1070721.4386
1 USD0.92870.795703183.0191.351551.533620.8809517.0588
1 INR0.01118680.009584590.012045410.016280.01847320.01061140.205481

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Maldivler rufiyaasından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / İngiliz Pound Sterlini
1 MVR0.05234 GBP
5 MVR0.26170 GBP
10 MVR0.52340 GBP
20 MVR1.04681 GBP
50 MVR2.61701 GBP
100 MVR5.23403 GBP
250 MVR13.08507 GBP
500 MVR26.17015 GBP
1000 MVR52.34030 GBP
2000 MVR104.68060 GBP
5000 MVR261.70150 GBP
10000 MVR523.40300 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Maldivler Rufiyaası
1 GBP19.10570 MVR
5 GBP95.52850 MVR
10 GBP191.05700 MVR
20 GBP382.11400 MVR
50 GBP955.28500 MVR
100 GBP1910.57000 MVR
250 GBP4776.42500 MVR
500 GBP9552.85000 MVR
1000 GBP19105.70000 MVR
2000 GBP38211.40000 MVR
5000 GBP95528.50000 MVR
10000 GBP191057.00000 MVR