Maldivler rufiyaasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile MVR → AUD çevirin

1.000 mvr
100,90 aud

1.00000 MVR = 0.10089 AUD

13:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.95880.928951.533861.352050.79592583.02661.34545
1 ZAR0.052746110.04899990.08090490.07131520.04198184.379320.070967
1 EUR1.0764520.408211.651121.455410.85678589.3741.44831
1 AUD0.6519512.36020.60564810.8814690.51890354.12920.877166

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Maldivler rufiyaasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Avustralya Doları
1 MVR0.10089 AUD
5 MVR0.50448 AUD
10 MVR1.00895 AUD
20 MVR2.01790 AUD
50 MVR5.04475 AUD
100 MVR10.08950 AUD
250 MVR25.22375 AUD
500 MVR50.44750 AUD
1000 MVR100.89500 AUD
2000 MVR201.79000 AUD
5000 MVR504.47500 AUD
10000 MVR1008.95000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Maldivler Rufiyaası
1 AUD9.91127 MVR
5 AUD49.55635 MVR
10 AUD99.11270 MVR
20 AUD198.22540 MVR
50 AUD495.56350 MVR
100 AUD991.12700 MVR
250 AUD2477.81750 MVR
500 AUD4955.63500 MVR
1000 AUD9911.27000 MVR
2000 AUD19822.54000 MVR
5000 AUD49556.35000 MVR
10000 AUD99112.70000 MVR