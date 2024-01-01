Maldivler rufiyaasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MVR → SGD çevirin

1.000 mvr
88,53 sgd

1.00000 MVR = 0.08853 SGD

13:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.95890.929051.534571.352050.79595783.02151.34595
1 ZAR0.052745710.04900420.08094170.07131480.04198334.379030.070993
1 EUR1.0763520.406411.651731.455280.85671589.36021.44871
1 AUD0.6516512.35460.60542610.8810630.51868554.1010.877088

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Maldivler rufiyaasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Singapur Doları
1 MVR0.08853 SGD
5 MVR0.44267 SGD
10 MVR0.88535 SGD
20 MVR1.77070 SGD
50 MVR4.42674 SGD
100 MVR8.85348 SGD
250 MVR22.13370 SGD
500 MVR44.26740 SGD
1000 MVR88.53480 SGD
2000 MVR177.06960 SGD
5000 MVR442.67400 SGD
10000 MVR885.34800 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Maldivler Rufiyaası
1 SGD11.29500 MVR
5 SGD56.47500 MVR
10 SGD112.95000 MVR
20 SGD225.90000 MVR
50 SGD564.75000 MVR
100 SGD1129.50000 MVR
250 SGD2823.75000 MVR
500 SGD5647.50000 MVR
1000 SGD11295.00000 MVR
2000 SGD22590.00000 MVR
5000 SGD56475.00000 MVR
10000 SGD112950.00000 MVR