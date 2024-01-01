5 Singapur dolarından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile SGD → MVR çevirin

5 sgd
57,31 mvr

1,000S$ SGD = 11,46MVR MVR

20:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MVR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,496611,4966
Düşük11,258911,2045
Ortalama11,344311,3376
Değişim0.58%1.91%
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1 SGD → MVR istatistikleri

SGD → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,4966, en düşük 11,2589 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,3443 oldu. SGD → MVR kurundaki değişiklik 0.58 değerindeydi.

SGD → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,4966, en düşük 11,2045 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,3376 oldu. SGD → MVR kurundaki değişiklik 1.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8027,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,911,6740,85291,4577,8244,902
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6354,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Maldivler Rufiyaası
1 SGD11,46160 MVR
5 SGD57,30800 MVR
10 SGD114,61600 MVR
20 SGD229,23200 MVR
50 SGD573,08000 MVR
100 SGD1.146,16000 MVR
250 SGD2.865,40000 MVR
500 SGD5.730,80000 MVR
1000 SGD11.461,60000 MVR
2000 SGD22.923,20000 MVR
5000 SGD57.308,00000 MVR
10000 SGD114.616,00000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Singapur Doları
1 MVR0,08725 SGD
5 MVR0,43624 SGD
10 MVR0,87248 SGD
20 MVR1,74495 SGD
50 MVR4,36238 SGD
100 MVR8,72476 SGD
250 MVR21,81190 SGD
500 MVR43,62380 SGD
1000 MVR87,24760 SGD
2000 MVR174,49520 SGD
5000 MVR436,23800 SGD
10000 MVR872,47600 SGD