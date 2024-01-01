Singapur dolarından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile SGD → MVR çevirin

1.000 sgd
11.458,30 mvr

1.00000 SGD = 11.45830 MVR

20:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533270.79374583.017.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005939090.00009807420.00005077110.005309650.0004601310.000305876
1 EUR1.07716837.611.651330.85487589.40187.747515.15021
1 AUD0.652210196.40.60557110.51768154.13914.691673.11882

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Maldivler Rufiyaası
1 SGD11.45830 MVR
5 SGD57.29150 MVR
10 SGD114.58300 MVR
20 SGD229.16600 MVR
50 SGD572.91500 MVR
100 SGD1145.83000 MVR
250 SGD2864.57500 MVR
500 SGD5729.15000 MVR
1000 SGD11458.30000 MVR
2000 SGD22916.60000 MVR
5000 SGD57291.50000 MVR
10000 SGD114583.00000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Singapur Doları
1 MVR0.08727 SGD
5 MVR0.43636 SGD
10 MVR0.87273 SGD
20 MVR1.74546 SGD
50 MVR4.36364 SGD
100 MVR8.72729 SGD
250 MVR21.81823 SGD
500 MVR43.63645 SGD
1000 MVR87.27290 SGD
2000 MVR174.54580 SGD
5000 MVR436.36450 SGD
10000 MVR872.72900 SGD