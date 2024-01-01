Yeni İsrail şekelinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile ILS → MVR çevirin

1.000 ils
4.220,78 mvr

1.00000 ILS = 4.22078 MVR

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
1 INR0.01122570.009582950.012046310.01631360.01855410.01065670.205826

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Yeni İsrail şekelinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Maldivler Rufiyaası
1 ILS4.22078 MVR
5 ILS21.10390 MVR
10 ILS42.20780 MVR
20 ILS84.41560 MVR
50 ILS211.03900 MVR
100 ILS422.07800 MVR
250 ILS1055.19500 MVR
500 ILS2110.39000 MVR
1000 ILS4220.78000 MVR
2000 ILS8441.56000 MVR
5000 ILS21103.90000 MVR
10000 ILS42207.80000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Yeni İsrail Şekeli
1 MVR0.23692 ILS
5 MVR1.18461 ILS
10 MVR2.36923 ILS
20 MVR4.73846 ILS
50 MVR11.84615 ILS
100 MVR23.69230 ILS
250 MVR59.23075 ILS
500 MVR118.46150 ILS
1000 MVR236.92300 ILS
2000 MVR473.84600 ILS
5000 MVR1184.61500 ILS
10000 MVR2369.23000 ILS