bin Yeni İsrail şekelinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile ILS → MVR çevirin

1000 ils
4057.05 mvr

1.00000 ILS = 4.05705 MVR

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → MVR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 MVR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Maldivler Rufiyaası
1 ILS4.05705 MVR
5 ILS20.28525 MVR
10 ILS40.57050 MVR
20 ILS81.14100 MVR
50 ILS202.85250 MVR
100 ILS405.70500 MVR
250 ILS1014.26250 MVR
500 ILS2028.52500 MVR
1000 ILS4057.05000 MVR
2000 ILS8114.10000 MVR
5000 ILS20285.25000 MVR
10000 ILS40570.50000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Yeni İsrail Şekeli
1 MVR0.24648 ILS
5 MVR1.23242 ILS
10 MVR2.46484 ILS
20 MVR4.92968 ILS
50 MVR12.32420 ILS
100 MVR24.64840 ILS
250 MVR61.62100 ILS
500 MVR123.24200 ILS
1000 MVR246.48400 ILS
2000 MVR492.96800 ILS
5000 MVR1232.42000 ILS
10000 MVR2464.84000 ILS