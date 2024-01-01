Japon yeninden Maldivler rufiyaasına
Reel döviz kuru ile JPY → MVR çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Japon yeninden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
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- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
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- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
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- İsveç Kronu
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- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Japon Yeni / Maldivler Rufiyaası
|100 JPY
|10.25940 MVR
|1000 JPY
|102.59400 MVR
|1500 JPY
|153.89100 MVR
|2000 JPY
|205.18800 MVR
|3000 JPY
|307.78200 MVR
|5000 JPY
|512.97000 MVR
|5400 JPY
|554.00760 MVR
|10000 JPY
|1025.94000 MVR
|15000 JPY
|1538.91000 MVR
|20000 JPY
|2051.88000 MVR
|25000 JPY
|2564.85000 MVR
|30000 JPY
|3077.82000 MVR