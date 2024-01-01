Yeni Zelanda dolarından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile NZD → MVR çevirin

1.000 nzd
9.289,49 mvr

1.00000 NZD = 9.28949 MVR

16:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535510.7946910.9294583.02451.350450.88055150.135
1 AUD0.6512510.5175430.60530754.06970.8794810.57345897.7754
1 GBP1.258351.9322111.16958104.4741.699341.10804188.922
1 EUR1.07591.652050.85501189.32611.452950.947385161.53

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Yeni Zelanda dolarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Maldivler Rufiyaası
1 NZD9.28949 MVR
5 NZD46.44745 MVR
10 NZD92.89490 MVR
20 NZD185.78980 MVR
50 NZD464.47450 MVR
100 NZD928.94900 MVR
250 NZD2322.37250 MVR
500 NZD4644.74500 MVR
1000 NZD9289.49000 MVR
2000 NZD18578.98000 MVR
5000 NZD46447.45000 MVR
10000 NZD92894.90000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Yeni Zelanda Doları
1 MVR0.10765 NZD
5 MVR0.53824 NZD
10 MVR1.07649 NZD
20 MVR2.15298 NZD
50 MVR5.38245 NZD
100 MVR10.76490 NZD
250 MVR26.91225 NZD
500 MVR53.82450 NZD
1000 MVR107.64900 NZD
2000 MVR215.29800 NZD
5000 MVR538.24500 NZD
10000 MVR1076.49000 NZD