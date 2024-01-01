Türk lirasından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile TRY → MVR çevirin

1.000 try
500,51 mvr

1.00000 TRY = 0.50051 MVR

23:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.793462278.9783.00571.34613.6728530.8978
1 EUR1.0775510.854995300.60489.44281.450493.9576833.2939
1 GBP1.26031.16961351.586104.6121.696494.6288938.9405
1 PKR0.003584610.003326630.0028442610.2975430.004825250.01316580.110757

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Maldivler Rufiyaası
1 TRY0.50051 MVR
5 TRY2.50254 MVR
10 TRY5.00508 MVR
20 TRY10.01016 MVR
50 TRY25.02540 MVR
100 TRY50.05080 MVR
250 TRY125.12700 MVR
500 TRY250.25400 MVR
1000 TRY500.50800 MVR
2000 TRY1001.01600 MVR
5000 TRY2502.54000 MVR
10000 TRY5005.08000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Türk Lirası
1 MVR1.99797 TRY
5 MVR9.98985 TRY
10 MVR19.97970 TRY
20 MVR39.95940 TRY
50 MVR99.89850 TRY
100 MVR199.79700 TRY
250 MVR499.49250 TRY
500 MVR998.98500 TRY
1000 MVR1997.97000 TRY
2000 MVR3995.94000 TRY
5000 MVR9989.85000 TRY
10000 MVR19979.70000 TRY