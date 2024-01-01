Macar forintinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile HUF → MVR çevirin

10.000 huf
424,99 mvr

1.00000 HUF = 0.04250 MVR

06:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10.932150.7957671.354551.3475519.065883.01371.54143
1 EUR1.0728510.8537051.453231.4457220.454789.06121.65372
1 GBP1.256651.1713611.70221.693423.959104.3191.93703
1 CAD0.7382530.6881230.58747710.99483214.075461.28511.13796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Maldivler Rufiyaası
2000 HUF84.99760 MVR
5000 HUF212.49400 MVR
10000 HUF424.98800 MVR
15000 HUF637.48200 MVR
20000 HUF849.97600 MVR
30000 HUF1274.96400 MVR
40000 HUF1699.95200 MVR
50000 HUF2124.94000 MVR
60000 HUF2549.92800 MVR
100000 HUF4249.88000 MVR
150000 HUF6374.82000 MVR
200000 HUF8499.76000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Macar Forinti
1 MVR23.53010 HUF
5 MVR117.65050 HUF
10 MVR235.30100 HUF
20 MVR470.60200 HUF
50 MVR1176.50500 HUF
100 MVR2353.01000 HUF
250 MVR5882.52500 HUF
500 MVR11765.05000 HUF
1000 MVR23530.10000 HUF
2000 MVR47060.20000 HUF
5000 MVR117650.50000 HUF
10000 MVR235301.00000 HUF