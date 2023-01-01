150000 Macar forintinden Maldivler rufiyaasına
Reel döviz kuru ile HUF → MVR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Maldivler Rufiyaası
|2000 HUF
|83.94220 MVR
|5000 HUF
|209.85550 MVR
|10000 HUF
|419.71100 MVR
|15000 HUF
|629.56650 MVR
|20000 HUF
|839.42200 MVR
|30000 HUF
|1259.13300 MVR
|40000 HUF
|1678.84400 MVR
|50000 HUF
|2098.55500 MVR
|60000 HUF
|2518.26600 MVR
|100000 HUF
|4197.11000 MVR
|150000 HUF
|6295.66500 MVR
|200000 HUF
|8394.22000 MVR
|Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Macar Forinti
|1 MVR
|23.82590 HUF
|5 MVR
|119.12950 HUF
|10 MVR
|238.25900 HUF
|20 MVR
|476.51800 HUF
|50 MVR
|1191.29500 HUF
|100 MVR
|2382.59000 HUF
|250 MVR
|5956.47500 HUF
|500 MVR
|11912.95000 HUF
|1000 MVR
|23825.90000 HUF
|2000 MVR
|47651.80000 HUF
|5000 MVR
|119129.50000 HUF
|10000 MVR
|238259.00000 HUF