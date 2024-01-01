Çin yuanından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile CNY → MVR çevirin

1.000 cny
2.130,72 mvr

1,000 CNY = 2,131 MVR

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Maldivler Rufiyaası
1 CNY2,13072 MVR
5 CNY10,65360 MVR
10 CNY21,30720 MVR
20 CNY42,61440 MVR
50 CNY106,53600 MVR
100 CNY213,07200 MVR
250 CNY532,68000 MVR
500 CNY1.065,36000 MVR
1000 CNY2.130,72000 MVR
2000 CNY4.261,44000 MVR
5000 CNY10.653,60000 MVR
10000 CNY21.307,20000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Çin Yuanı RMB
1 MVR0,46932 CNY
5 MVR2,34662 CNY
10 MVR4,69324 CNY
20 MVR9,38648 CNY
50 MVR23,46620 CNY
100 MVR46,93240 CNY
250 MVR117,33100 CNY
500 MVR234,66200 CNY
1000 MVR469,32400 CNY
2000 MVR938,64800 CNY
5000 MVR2.346,62000 CNY
10000 MVR4.693,24000 CNY