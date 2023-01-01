يوان صيني إلى روفيا مالديفية

تحويل CNY إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٬١١٦٫٧٨ mvr

1.00000 CNY = 2.11678 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:4 UTC
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CNY إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59621.437391.66220.9649518.2107
1GBP1.155611.23165102.3831.661061.920851.115121.0445
1USD0.93830.811919183.12651.348651.559580.905317.0864
1INR0.01128720.009767270.012029910.01622410.01876150.01089060.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / روفيا جزر المالديف
1 CNY2.11678 MVR
5 CNY10.58390 MVR
10 CNY21.16780 MVR
20 CNY42.33560 MVR
50 CNY105.83900 MVR
100 CNY211.67800 MVR
250 CNY529.19500 MVR
500 CNY1058.39000 MVR
1000 CNY2116.78000 MVR
2000 CNY4233.56000 MVR
5000 CNY10583.90000 MVR
10000 CNY21167.80000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Chinese Yuan RMB
1 MVR0.47242 CNY
5 MVR2.36208 CNY
10 MVR4.72416 CNY
20 MVR9.44832 CNY
50 MVR23.62080 CNY
100 MVR47.24160 CNY
250 MVR118.10400 CNY
500 MVR236.20800 CNY
1000 MVR472.41600 CNY
2000 MVR944.83200 CNY
5000 MVR2362.08000 CNY
10000 MVR4724.16000 CNY