دولار أسترالي إلى روفيا مالديفية

تحويل AUD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٩٬٩٢٦٫٠٩ mvr

1.00000 AUD = 9.92609 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:0 UTC
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AUD إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.433951.656880.957118.2154
1GBP1.1580811.232102.1641.660671.918851.108421.0955
1USD0.940.811688182.9251.347951.557510.899717.123
1INR0.01133590.009788220.012059110.0162550.01878220.01084960.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / روفيا جزر المالديف
1 AUD9.92609 MVR
5 AUD49.63045 MVR
10 AUD99.26090 MVR
20 AUD198.52180 MVR
50 AUD496.30450 MVR
100 AUD992.60900 MVR
250 AUD2481.52250 MVR
500 AUD4963.04500 MVR
1000 AUD9926.09000 MVR
2000 AUD19852.18000 MVR
5000 AUD49630.45000 MVR
10000 AUD99260.90000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار أسترالي
1 MVR0.10075 AUD
5 MVR0.50372 AUD
10 MVR1.00745 AUD
20 MVR2.01490 AUD
50 MVR5.03725 AUD
100 MVR10.07450 AUD
250 MVR25.18625 AUD
500 MVR50.37250 AUD
1000 MVR100.74500 AUD
2000 MVR201.49000 AUD
5000 MVR503.72500 AUD
10000 MVR1007.45000 AUD