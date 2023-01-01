روبية هندية إلى روفيا مالديفية

تحويل INR إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٬٨٦٤٫٣٤ mvr

1.00000 INR = 0.18643 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:7 UTC
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INR إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / روفيا جزر المالديف
1 INR0.18643 MVR
5 INR0.93217 MVR
10 INR1.86434 MVR
20 INR3.72868 MVR
50 INR9.32170 MVR
100 INR18.64340 MVR
250 INR46.60850 MVR
500 INR93.21700 MVR
1000 INR186.43400 MVR
2000 INR372.86800 MVR
5000 INR932.17000 MVR
10000 INR1864.34000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الروبية الهندية
1 MVR5.36384 INR
5 MVR26.81920 INR
10 MVR53.63840 INR
20 MVR107.27680 INR
50 MVR268.19200 INR
100 MVR536.38400 INR
250 MVR1340.96000 INR
500 MVR2681.92000 INR
1000 MVR5363.84000 INR
2000 MVR10727.68000 INR
5000 MVR26819.20000 INR
10000 MVR53638.40000 INR