ين ياباني إلى روفيا مالديفية

تحويل JPY إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
1047.82 mvr

1.00000 JPY = 0.10478 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:32 UTC
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JPY إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.4371.661240.963518.3208
1GBP1.1536711.22995102.2511.657851.916561.1115621.1366
1USD0.9380.813041183.13451.34791.558240.903817.1849
1INR0.01128290.009779830.012028710.01621350.01874360.01087150.206712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / روفيا جزر المالديف
100 JPY10.47820 MVR
1000 JPY104.78200 MVR
1500 JPY157.17300 MVR
2000 JPY209.56400 MVR
3000 JPY314.34600 MVR
5000 JPY523.91000 MVR
5400 JPY565.82280 MVR
10000 JPY1047.82000 MVR
15000 JPY1571.73000 MVR
20000 JPY2095.64000 MVR
25000 JPY2619.55000 MVR
30000 JPY3143.46000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / ين ياباني
1 MVR9.54366 JPY
5 MVR47.71830 JPY
10 MVR95.43660 JPY
20 MVR190.87320 JPY
50 MVR477.18300 JPY
100 MVR954.36600 JPY
250 MVR2385.91500 JPY
500 MVR4771.83000 JPY
1000 MVR9543.66000 JPY
2000 MVR19087.32000 JPY
5000 MVR47718.30000 JPY
10000 MVR95436.60000 JPY