فرنك سويسري إلى روفيا مالديفية

تحويل CHF إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٧٬١٨٣٫٥٠ mvr

1.00000 CHF = 17.18350 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:16 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CHF إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 MVR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434621.656780.957218.2206
1GBP1.1581411.23215102.1761.661491.918791.1085821.102
1USD0.939950.811589182.9251.348451.557270.899717.1262
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626110.01877920.01084960.206526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / روفيا جزر المالديف
1 CHF17.18350 MVR
5 CHF85.91750 MVR
10 CHF171.83500 MVR
20 CHF343.67000 MVR
50 CHF859.17500 MVR
100 CHF1718.35000 MVR
250 CHF4295.87500 MVR
500 CHF8591.75000 MVR
1000 CHF17183.50000 MVR
2000 CHF34367.00000 MVR
5000 CHF85917.50000 MVR
10000 CHF171835.00000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الفرنك السويسري
1 MVR0.05820 CHF
5 MVR0.29098 CHF
10 MVR0.58195 CHF
20 MVR1.16391 CHF
50 MVR2.90976 CHF
100 MVR5.81953 CHF
250 MVR14.54882 CHF
500 MVR29.09765 CHF
1000 MVR58.19530 CHF
2000 MVR116.39060 CHF
5000 MVR290.97650 CHF
10000 MVR581.95300 CHF