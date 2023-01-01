دولار أمريكي إلى روفيا مالديفية

تحويل USD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
15460 mvr

1.00000 USD = 15.46000 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

USD إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MVR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.433811.65590.9576518.212
1GBP1.1579411.23145102.1181.660241.91741.108921.0881
1USD0.94030.812051182.9251.34821.557030.9004517.1246
1INR0.01133910.009792590.012059110.01625810.01877630.01085860.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / روفيا جزر المالديف
1 USD15.46000 MVR
5 USD77.30000 MVR
10 USD154.60000 MVR
20 USD309.20000 MVR
50 USD773.00000 MVR
100 USD1546.00000 MVR
250 USD3865.00000 MVR
500 USD7730.00000 MVR
1000 USD15460.00000 MVR
2000 USD30920.00000 MVR
5000 USD77300.00000 MVR
10000 USD154600.00000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار أمريكي
1 MVR0.06468 USD
5 MVR0.32342 USD
10 MVR0.64683 USD
20 MVR1.29366 USD
50 MVR3.23415 USD
100 MVR6.46831 USD
250 MVR16.17077 USD
500 MVR32.34155 USD
1000 MVR64.68310 USD
2000 MVR129.36620 USD
5000 MVR323.41550 USD
10000 MVR646.83100 USD