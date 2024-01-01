100 دولار أمريكي إلى روفيا مالديفية

تحويل USD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

100 usd
1,521.50 mvr

$1.000 USD = MVR15.22 MVR

Mid-market exchange rate at 22:03
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64211.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.6160.966116.55410.6830.5785.29913.218

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / روفيا جزر المالديف
1 USD١٥٫٢١٥٠٠ MVR
5 USD٧٦٫٠٧٥٠٠ MVR
10 USD١٥٢٫١٥٠٠٠ MVR
20 USD٣٠٤٫٣٠٠٠٠ MVR
50 USD٧٦٠٫٧٥٠٠٠ MVR
100 USD١٬٥٢١٫٥٠٠٠٠ MVR
250 USD٣٬٨٠٣٫٧٥٠٠٠ MVR
500 USD٧٬٦٠٧٫٥٠٠٠٠ MVR
1000 USD١٥٬٢١٥٫٠٠٠٠٠ MVR
2000 USD٣٠٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ MVR
5000 USD٧٦٬٠٧٥٫٠٠٠٠٠ MVR
10000 USD١٥٢٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار أمريكي
1 MVR٠٫٠٦٥٧٢ USD
5 MVR٠٫٣٢٨٦٢ USD
10 MVR٠٫٦٥٧٢٥ USD
20 MVR١٫٣١٤٤٩ USD
50 MVR٣٫٢٨٦٢٣ USD
100 MVR٦٫٥٧٢٤٦ USD
250 MVR١٦٫٤٣١١٥ USD
500 MVR٣٢٫٨٦٢٣٠ USD
1000 MVR٦٥٫٧٢٤٦٠ USD
2000 MVR١٣١٫٤٤٩٢٠ USD
5000 MVR٣٢٨٫٦٢٣٠٠ USD
10000 MVR٦٥٧٫٢٤٦٠٠ USD