الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روفيا مالديفية

تحويل CZK إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٦٬٧٤٩٫٩٧ mvr

1.00000 CZK = 0.67500 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:6 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CZK إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 MVR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.06688.62721.438461.663810.9668518.2258
1GBP1.1543311.23055102.3081.66051.920631.1160721.0392
1USD0.93810.812645183.141.34941.560790.9069517.0974
1INR0.01128320.009774410.012027910.01623050.01877310.01090870.205646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا

CZK إلى EUR

CZK إلى USD

CZK إلى GBP

CZK إلى KRW

CZK إلى PLN

CZK إلى INR

CZK إلى TRY

CZK إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / روفيا جزر المالديف
1 CZK0.67500 MVR
5 CZK3.37498 MVR
10 CZK6.74997 MVR
20 CZK13.49994 MVR
50 CZK33.74985 MVR
100 CZK67.49970 MVR
250 CZK168.74925 MVR
500 CZK337.49850 MVR
1000 CZK674.99700 MVR
2000 CZK1349.99400 MVR
5000 CZK3374.98500 MVR
10000 CZK6749.97000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MVR1.48149 CZK
5 MVR7.40745 CZK
10 MVR14.81490 CZK
20 MVR29.62980 CZK
50 MVR74.07450 CZK
100 MVR148.14900 CZK
250 MVR370.37250 CZK
500 MVR740.74500 CZK
1000 MVR1481.49000 CZK
2000 MVR2962.98000 CZK
5000 MVR7407.45000 CZK
10000 MVR14814.90000 CZK