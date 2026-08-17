الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روفيا مالديفية

حوّل CZK إلى MVR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 0.7338 MVR
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى MVR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى MVR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى MVR اليوم

CZKMVR
1 CZK0.73 MVR
5 CZK3.67 MVR
10 CZK7.34 MVR
20 CZK14.68 MVR
50 CZK36.69 MVR
100 CZK73.38 MVR
250 CZK183.46 MVR
500 CZK366.91 MVR
1000 CZK733.83 MVR
2000 CZK1,467.66 MVR
5000 CZK3,669.14 MVR
10000 CZK7,338.28 MVR
MVRCZK
1 MVR1.36 CZK
5 MVR6.81 CZK
10 MVR13.63 CZK
20 MVR27.25 CZK
50 MVR68.14 CZK
100 MVR136.27 CZK
250 MVR340.68 CZK
500 MVR681.36 CZK
1000 MVR1,362.72 CZK
2000 MVR2,725.44 CZK
5000 MVR6,813.60 CZK
10000 MVR13,627.20 CZK

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