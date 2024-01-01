Чешские кроны в мальдивские руфии

Сконвертируйте CZK в MVR по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = MVR0,6539 MVR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к MVR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 CZK в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,66480,6884
Низкий0,64910,6491
В среднем0,65830,6698
Изменение-1.64%-0.59%
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Соотношение 1 CZK к MVR

За последние 30 дней максимальный курс CZK к MVR составил 0,6648, а минимальный — 0,6491. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6583. Изменение курса CZK к MVR в процентном соотношении составило -1.64.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к MVR составил 0,6884, а минимальный — 0,6491. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6698. Изменение курса CZK к MVR в процентном соотношении составило -0.59.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Мальдивская руфия
1 CZK0,65395 MVR
5 CZK3,26974 MVR
10 CZK6,53948 MVR
20 CZK13,07896 MVR
50 CZK32,69740 MVR
100 CZK65,39480 MVR
250 CZK163,48700 MVR
500 CZK326,97400 MVR
1000 CZK653,94800 MVR
2000 CZK1 307,89600 MVR
5000 CZK3 269,74000 MVR
10000 CZK6 539,48000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Чешская крона
1 MVR1,52917 CZK
5 MVR7,64585 CZK
10 MVR15,29170 CZK
20 MVR30,58340 CZK
50 MVR76,45850 CZK
100 MVR152,91700 CZK
250 MVR382,29250 CZK
500 MVR764,58500 CZK
1000 MVR1 529,17000 CZK
2000 MVR3 058,34000 CZK
5000 MVR7 645,85000 CZK
10000 MVR15 291,70000 CZK