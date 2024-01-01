Евро в мальдивские руфии

Сконвертируйте EUR в MVR по реальному обменному курсу

1 000 eur
16 575,80 mvr

€1,000 EUR = MVR16,58 MVR

Среднерыночный курс в 14:40
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1 EUR в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий16,778716,8175
Низкий16,261016,1754
В среднем16,475316,5032
Изменить1.44%2.12%
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Соотношение 1 EUR к MVR

За последние 30 дней максимальный курс EUR к MVR составил 16,7787, а минимальный — 16,2610. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 16,4753. Изменение курса EUR к MVR в процентном соотношении составило 1.44.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к MVR составил 16,8175, а минимальный — 16,1754. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 16,5032. Изменение курса EUR к MVR в процентном соотношении составило 2.12.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8851,36983,6131,484156,6253,928
1 GBP1,29811,1491,777108,5421,927203,3235,099
1 CHF1,130,87111,54894,5051,678177,0274,439
1 CAD0,730,5630,646161,0651,084114,3872,869

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Как произвести расчет конвертации из евро в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Мальдивская руфия
1 EUR16,57580 MVR
5 EUR82,87900 MVR
10 EUR165,75800 MVR
20 EUR331,51600 MVR
50 EUR828,79000 MVR
100 EUR1 657,58000 MVR
250 EUR4 143,95000 MVR
500 EUR8 287,90000 MVR
1000 EUR16 575,80000 MVR
2000 EUR33 151,60000 MVR
5000 EUR82 879,00000 MVR
10000 EUR165 758,00000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Евро
1 MVR0,06033 EUR
5 MVR0,30165 EUR
10 MVR0,60329 EUR
20 MVR1,20658 EUR
50 MVR3,01645 EUR
100 MVR6,03290 EUR
250 MVR15,08225 EUR
500 MVR30,16450 EUR
1000 MVR60,32900 EUR
2000 MVR120,65800 EUR
5000 MVR301,64500 EUR
10000 MVR603,29000 EUR