Новые израильские шекели в мальдивские руфии

Сконвертируйте ILS в MVR по реальному обменному курсу

1 000 ils
4 166,04 mvr

₪1,000 ILS = MVR4,166 MVR

Среднерыночный курс в 15:37
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1 ILS в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,24384,2438
Низкий4,03134,0136
В среднем4,12684,1223
Изменить1.81%3.08%
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Соотношение 1 ILS к MVR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к MVR составил 4,2438, а минимальный — 4,0313. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,1268. Изменение курса ILS к MVR в процентном соотношении составило 1.81.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к MVR составил 4,2438, а минимальный — 4,0136. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,1223. Изменение курса ILS к MVR в процентном соотношении составило 3.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1531,4951,6270,96719,558
1 GBP1,18611,292108,1461,7741,9311,14823,204
1 USD0,9190,774183,7271,3731,4950,88917,965
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Мальдивская руфия
1 ILS4,16604 MVR
5 ILS20,83020 MVR
10 ILS41,66040 MVR
20 ILS83,32080 MVR
50 ILS208,30200 MVR
100 ILS416,60400 MVR
250 ILS1 041,51000 MVR
500 ILS2 083,02000 MVR
1000 ILS4 166,04000 MVR
2000 ILS8 332,08000 MVR
5000 ILS20 830,20000 MVR
10000 ILS41 660,40000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Израильский новый шекель
1 MVR0,24004 ILS
5 MVR1,20018 ILS
10 MVR2,40036 ILS
20 MVR4,80072 ILS
50 MVR12,00180 ILS
100 MVR24,00360 ILS
250 MVR60,00900 ILS
500 MVR120,01800 ILS
1000 MVR240,03600 ILS
2000 MVR480,07200 ILS
5000 MVR1 200,18000 ILS
10000 MVR2 400,36000 ILS