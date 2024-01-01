100 израильских новых шекелей в мальдивские руфии
Сконвертируйте ILS в MVR по реальному обменному курсу
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|1 ILS в MVR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,2438
|4,2438
|Низкий
|4,0313
|4,0136
|В среднем
|4,1268
|4,1223
|Изменить
|1.81%
|3.08%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MVR
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MVR составил 4,2438, а минимальный — 4,0313. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,1268. Изменение курса ILS к MVR в процентном соотношении составило 1.81.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MVR составил 4,2438, а минимальный — 4,0136. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,1223. Изменение курса ILS к MVR в процентном соотношении составило 3.08.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в мальдивские руфии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Мальдивская руфия
|1 ILS
|4,16735 MVR
|5 ILS
|20,83675 MVR
|10 ILS
|41,67350 MVR
|20 ILS
|83,34700 MVR
|50 ILS
|208,36750 MVR
|100 ILS
|416,73500 MVR
|250 ILS
|1 041,83750 MVR
|500 ILS
|2 083,67500 MVR
|1000 ILS
|4 167,35000 MVR
|2000 ILS
|8 334,70000 MVR
|5000 ILS
|20 836,75000 MVR
|10000 ILS
|41 673,50000 MVR