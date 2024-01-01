История обменного курса израильский новый шекель–мальдивские руфии

Обменный курс израильский новый шекель/мальдивские руфии сейчас составляет 4,167, отражая изменение в размере -0.114% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.759% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 4,240, и минимумом, равным 4,136, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.