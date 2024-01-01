250 мальдивских руфий в новые израильские шекели

Сконвертируйте MVR в ILS по реальному обменному курсу

250 mvr
59,93 ils

MVR1,000 MVR = ₪0,2397 ILS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24810,2492
Низкий0,23560,2356
В среднем0,24220,2425
Изменить-0.85%-3.30%
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Соотношение 1 MVR к ILS

За последние 30 дней максимальный курс MVR к ILS составил 0,2481, а минимальный — 0,2356. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2422. Изменение курса MVR к ILS в процентном соотношении составило -0.85.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к ILS составил 0,2492, а минимальный — 0,2356. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2425. Изменение курса MVR к ILS в процентном соотношении составило -3.30.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Израильский новый шекель
1 MVR0,23974 ILS
5 MVR1,19869 ILS
10 MVR2,39737 ILS
20 MVR4,79474 ILS
50 MVR11,98685 ILS
100 MVR23,97370 ILS
250 MVR59,93425 ILS
500 MVR119,86850 ILS
1000 MVR239,73700 ILS
2000 MVR479,47400 ILS
5000 MVR1 198,68500 ILS
10000 MVR2 397,37000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Мальдивская руфия
1 ILS4,17124 MVR
5 ILS20,85620 MVR
10 ILS41,71240 MVR
20 ILS83,42480 MVR
50 ILS208,56200 MVR
100 ILS417,12400 MVR
250 ILS1 042,81000 MVR
500 ILS2 085,62000 MVR
1000 ILS4 171,24000 MVR
2000 ILS8 342,48000 MVR
5000 ILS20 856,20000 MVR
10000 ILS41 712,40000 MVR