Мальдивские руфии в сингапурские доллары
Сконвертируйте MVR в SGD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MVR к SGD
1 MVR = 0.08802 SGD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Сингапурский доллар / Мальдивская руфия
|1 SGD
|11.36140 MVR
|5 SGD
|56.80700 MVR
|10 SGD
|113.61400 MVR
|20 SGD
|227.22800 MVR
|50 SGD
|568.07000 MVR
|100 SGD
|1136.14000 MVR
|250 SGD
|2840.35000 MVR
|500 SGD
|5680.70000 MVR
|1000 SGD
|11361.40000 MVR
|2000 SGD
|22722.80000 MVR
|5000 SGD
|56807.00000 MVR
|10000 SGD
|113614.00000 MVR