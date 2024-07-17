История обменного курса мальдивская руфия–сингапурские доллары

Обменный курс мальдивская руфия/сингапурские доллары сейчас составляет 0,088, отражая изменение в размере 0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.493% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,089, и минимумом, равным 0,088, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.164% уменьшение стоимости.