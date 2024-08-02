马尔代夫卢菲亚 至新加坡元 历史汇率
欢迎查看 马尔代夫卢菲亚 至新加坡元 历史摘要。这是 马尔代夫卢菲亚 (MVR) 至新加坡元 (SGD) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 09-08-2019 到 09-08-2024 5 年的 MVR 和 SGD 历史数据。
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马尔代夫卢菲亚 至新加坡元 汇率历史
今日 马尔代夫卢菲亚 至新加坡元 的汇率目前为 0.086，较昨日变动 -1.706%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.084%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 至新加坡元 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.088 和 09-08-2024 的最低点 0.086 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.332%。
如何将马尔代夫卢菲亚兑换成新加坡元
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