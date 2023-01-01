روفيا مالديفية إلى دولار سنغافوري

تحويل MVR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
88.40 sgd

1.00000 MVR = 0.08840 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:31 UTC
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MVR إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.436881.661470.9643518.3695
1GBP1.1529411.2293102.1881.65661.915541.1118321.1785
1USD0.93790.813471183.1271.34761.558240.904417.2281
1INR0.01128230.009785880.012029810.01621130.01874530.01087970.20725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار سنغافورة
1 MVR0.08840 SGD
5 MVR0.44198 SGD
10 MVR0.88396 SGD
20 MVR1.76792 SGD
50 MVR4.41979 SGD
100 MVR8.83959 SGD
250 MVR22.09897 SGD
500 MVR44.19795 SGD
1000 MVR88.39590 SGD
2000 MVR176.79180 SGD
5000 MVR441.97950 SGD
10000 MVR883.95900 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / روفيا جزر المالديف
1 SGD11.31270 MVR
5 SGD56.56350 MVR
10 SGD113.12700 MVR
20 SGD226.25400 MVR
50 SGD565.63500 MVR
100 SGD1131.27000 MVR
250 SGD2828.17500 MVR
500 SGD5656.35000 MVR
1000 SGD11312.70000 MVR
2000 SGD22625.40000 MVR
5000 SGD56563.50000 MVR
10000 SGD113127.00000 MVR