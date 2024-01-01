10 روفيا مالديفية إلى دولار سنغافوري

تحويل MVR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

10 mvr
0.87 sgd

1.00000 MVR = 0.08725 SGD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار سنغافورة
1 MVR0.08725 SGD
5 MVR0.43623 SGD
10 MVR0.87246 SGD
20 MVR1.74493 SGD
50 MVR4.36232 SGD
100 MVR8.72464 SGD
250 MVR21.81160 SGD
500 MVR43.62320 SGD
1000 MVR87.24640 SGD
2000 MVR174.49280 SGD
5000 MVR436.23200 SGD
10000 MVR872.46400 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / روفيا جزر المالديف
1 SGD11.46180 MVR
5 SGD57.30900 MVR
10 SGD114.61800 MVR
20 SGD229.23600 MVR
50 SGD573.09000 MVR
100 SGD1146.18000 MVR
250 SGD2865.45000 MVR
500 SGD5730.90000 MVR
1000 SGD11461.80000 MVR
2000 SGD22923.60000 MVR
5000 SGD57309.00000 MVR
10000 SGD114618.00000 MVR