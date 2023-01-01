روفيا مالديفية إلى روبية هندية

تحويل MVR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
5376.91 inr

1.00000 MVR = 5.37691 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MVR إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 INR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.436951.661290.9645518.3697
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.91541.11221.1795
1USD0.93780.813405183.1271.34761.5580.9045517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621130.01874240.01088150.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الروبية الهندية
1 MVR5.37691 INR
5 MVR26.88455 INR
10 MVR53.76910 INR
20 MVR107.53820 INR
50 MVR268.84550 INR
100 MVR537.69100 INR
250 MVR1344.22750 INR
500 MVR2688.45500 INR
1000 MVR5376.91000 INR
2000 MVR10753.82000 INR
5000 MVR26884.55000 INR
10000 MVR53769.10000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / روفيا جزر المالديف
1 INR0.18598 MVR
5 INR0.92990 MVR
10 INR1.85980 MVR
20 INR3.71960 MVR
50 INR9.29900 MVR
100 INR18.59800 MVR
250 INR46.49500 MVR
500 INR92.99000 MVR
1000 INR185.98000 MVR
2000 INR371.96000 MVR
5000 INR929.90000 MVR
10000 INR1859.80000 MVR