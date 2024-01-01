5 روبية هندية إلى روفيا مالديفية

تحويل INR إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

5 inr
0.91 mvr

₹1.000 INR = MVR0.1822 MVR

Mid-market exchange rate at 06:32
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.505279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6830.5771.1204.0540.989
1 EUR1.071.46513.9320.8461.611298.9981.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / روفيا جزر المالديف
1 INR٠٫١٨٢١٨ MVR
5 INR٠٫٩١٠٩٠ MVR
10 INR١٫٨٢١٨٠ MVR
20 INR٣٫٦٤٣٦٠ MVR
50 INR٩٫١٠٩٠٠ MVR
100 INR١٨٫٢١٨٠٠ MVR
250 INR٤٥٫٥٤٥٠٠ MVR
300 INR٥٤٫٦٥٤٠٠ MVR
500 INR٩١٫٠٩٠٠٠ MVR
600 INR١٠٩٫٣٠٨٠٠ MVR
1000 INR١٨٢٫١٨٠٠٠ MVR
2000 INR٣٦٤٫٣٦٠٠٠ MVR
5000 INR٩١٠٫٩٠٠٠٠ MVR
10000 INR١٬٨٢١٫٨٠٠٠٠ MVR
25000 INR٤٬٥٥٤٫٥٠٠٠٠ MVR
50000 INR٩٬١٠٩٫٠٠٠٠٠ MVR
100000 INR١٨٬٢١٨٫٠٠٠٠٠ MVR
1000000 INR١٨٢٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ MVR
1000000000 INR١٨٢٬١٨٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الروبية الهندية
1 MVR٥٫٤٨٩٠٩ INR
5 MVR٢٧٫٤٤٥٤٥ INR
10 MVR٥٤٫٨٩٠٩٠ INR
20 MVR١٠٩٫٧٨١٨٠ INR
50 MVR٢٧٤٫٤٥٤٥٠ INR
100 MVR٥٤٨٫٩٠٩٠٠ INR
250 MVR١٬٣٧٢٫٢٧٢٥٠ INR
500 MVR٢٬٧٤٤٫٥٤٥٠٠ INR
1000 MVR٥٬٤٨٩٫٠٩٠٠٠ INR
2000 MVR١٠٬٩٧٨٫١٨٠٠٠ INR
5000 MVR٢٧٬٤٤٥٫٤٥٠٠٠ INR
10000 MVR٥٤٬٨٩٠٫٩٠٠٠٠ INR