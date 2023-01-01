روفيا مالديفية إلى يورو

تحويل MVR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
60.66 eur

1.00000 MVR = 0.06066 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066388.63831.436891.661290.964518.3697
1GBP1.1529411.2294102.1961.656681.91541.1120121.1795
1USD0.937750.813405183.1271.347551.5580.904517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621070.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / اليورو
1 MVR0.06066 EUR
5 MVR0.30331 EUR
10 MVR0.60661 EUR
20 MVR1.21322 EUR
50 MVR3.03306 EUR
100 MVR6.06612 EUR
250 MVR15.16530 EUR
500 MVR30.33060 EUR
1000 MVR60.66120 EUR
2000 MVR121.32240 EUR
5000 MVR303.30600 EUR
10000 MVR606.61200 EUR
معدلات التحويل اليورو / روفيا جزر المالديف
1 EUR16.48500 MVR
5 EUR82.42500 MVR
10 EUR164.85000 MVR
20 EUR329.70000 MVR
50 EUR824.25000 MVR
100 EUR1648.50000 MVR
250 EUR4121.25000 MVR
500 EUR8242.50000 MVR
1000 EUR16485.00000 MVR
2000 EUR32970.00000 MVR
5000 EUR82425.00000 MVR
10000 EUR164850.00000 MVR