5 روفيا مالديفية إلى يورو

تحويل MVR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5 mvr
0.30 eur

1.00000 MVR = 0.05988 EUR

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / اليورو
1 MVR0.05988 EUR
5 MVR0.29942 EUR
10 MVR0.59883 EUR
20 MVR1.19767 EUR
50 MVR2.99417 EUR
100 MVR5.98834 EUR
250 MVR14.97085 EUR
500 MVR29.94170 EUR
1000 MVR59.88340 EUR
2000 MVR119.76680 EUR
5000 MVR299.41700 EUR
10000 MVR598.83400 EUR
معدلات التحويل اليورو / روفيا جزر المالديف
1 EUR16.69910 MVR
5 EUR83.49550 MVR
10 EUR166.99100 MVR
20 EUR333.98200 MVR
50 EUR834.95500 MVR
100 EUR1669.91000 MVR
250 EUR4174.77500 MVR
500 EUR8349.55000 MVR
1000 EUR16699.10000 MVR
2000 EUR33398.20000 MVR
5000 EUR83495.50000 MVR
10000 EUR166991.00000 MVR