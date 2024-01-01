1 يورو إلى روفيا مالديفية

تحويل EUR إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1 eur
16.27 mvr

€1.000 EUR = MVR16.27 MVR

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اليورو / روفيا جزر المالديف
1 EUR١٦٫٢٦٥٤٠ MVR
5 EUR٨١٫٣٢٧٠٠ MVR
10 EUR١٦٢٫٦٥٤٠٠ MVR
20 EUR٣٢٥٫٣٠٨٠٠ MVR
50 EUR٨١٣٫٢٧٠٠٠ MVR
100 EUR١٬٦٢٦٫٥٤٠٠٠ MVR
250 EUR٤٬٠٦٦٫٣٥٠٠٠ MVR
500 EUR٨٬١٣٢٫٧٠٠٠٠ MVR
1000 EUR١٦٬٢٦٥٫٤٠٠٠٠ MVR
2000 EUR٣٢٬٥٣٠٫٨٠٠٠٠ MVR
5000 EUR٨١٬٣٢٧٫٠٠٠٠٠ MVR
10000 EUR١٦٢٬٦٥٤٫٠٠٠٠٠ MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / اليورو
1 MVR٠٫٠٦١٤٨ EUR
5 MVR٠٫٣٠٧٤٠ EUR
10 MVR٠٫٦١٤٨٠ EUR
20 MVR١٫٢٢٩٦٠ EUR
50 MVR٣٫٠٧٤٠٠ EUR
100 MVR٦٫١٤٨٠٠ EUR
250 MVR١٥٫٣٧٠٠٠ EUR
500 MVR٣٠٫٧٤٠٠٠ EUR
1000 MVR٦١٫٤٨٠٠٠ EUR
2000 MVR١٢٢٫٩٦٠٠٠ EUR
5000 MVR٣٠٧٫٤٠٠٠٠ EUR
10000 MVR٦١٤٫٨٠٠٠٠ EUR