يورو إلى روفيا مالديفية

تحويل EUR إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٦٬٤٤٤٫٨٠ mvr

1.00000 EUR = 16.44480 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

EUR إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MVR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434131.655690.957918.2087
1GBP1.1578111.23155102.1261.660441.916961.1090721.082
1USD0.94010.811985182.9251.348251.556540.900317.1183
1INR0.01133690.00979180.012059110.01625870.01877050.01085680.206431

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / روفيا جزر المالديف
1 EUR16.44480 MVR
5 EUR82.22400 MVR
10 EUR164.44800 MVR
20 EUR328.89600 MVR
50 EUR822.24000 MVR
100 EUR1644.48000 MVR
250 EUR4111.20000 MVR
500 EUR8222.40000 MVR
1000 EUR16444.80000 MVR
2000 EUR32889.60000 MVR
5000 EUR82224.00000 MVR
10000 EUR164448.00000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / اليورو
1 MVR0.06081 EUR
5 MVR0.30405 EUR
10 MVR0.60810 EUR
20 MVR1.21619 EUR
50 MVR3.04048 EUR
100 MVR6.08095 EUR
250 MVR15.20237 EUR
500 MVR30.40475 EUR
1000 MVR60.80950 EUR
2000 MVR121.61900 EUR
5000 MVR304.04750 EUR
10000 MVR608.09500 EUR