كرونة نروجية إلى روفيا مالديفية

تحويل NOK إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
1433.38 mvr

1.00000 NOK = 1.43338 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NOK إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MVR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0656588.32051.436231.662870.964618.3576
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917451.1121921.1682
1USD0.93840.813802182.87951.347751.560430.905117.2267
1INR0.01132240.00981910.012065710.01626160.01882770.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / روفيا جزر المالديف
1 NOK1.43338 MVR
5 NOK7.16690 MVR
10 NOK14.33380 MVR
20 NOK28.66760 MVR
50 NOK71.66900 MVR
100 NOK143.33800 MVR
250 NOK358.34500 MVR
500 NOK716.69000 MVR
1000 NOK1433.38000 MVR
2000 NOK2866.76000 MVR
5000 NOK7166.90000 MVR
10000 NOK14333.80000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / كروني نرويجي
1 MVR0.69765 NOK
5 MVR3.48826 NOK
10 MVR6.97652 NOK
20 MVR13.95304 NOK
50 MVR34.88260 NOK
100 MVR69.76520 NOK
250 MVR174.41300 NOK
500 MVR348.82600 NOK
1000 MVR697.65200 NOK
2000 MVR1395.30400 NOK
5000 MVR3488.26000 NOK
10000 MVR6976.52000 NOK