روفيا مالديفية إلى دولار أسترالي

تحويل MVR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
١٠٠٫٧٨ aud

1.00000 MVR = 0.10078 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:21 UTC
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MVR إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.66150.9645518.3737
1GBP1.1528711.22945102.21.656811.915631.11221.184
1USD0.937750.813372183.1271.34761.558120.904517.2305
1INR0.01128130.009784690.012029810.01621130.01874380.01088090.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار أسترالي
1 MVR0.10078 AUD
5 MVR0.50392 AUD
10 MVR1.00784 AUD
20 MVR2.01568 AUD
50 MVR5.03920 AUD
100 MVR10.07840 AUD
250 MVR25.19600 AUD
500 MVR50.39200 AUD
1000 MVR100.78400 AUD
2000 MVR201.56800 AUD
5000 MVR503.92000 AUD
10000 MVR1007.84000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / روفيا جزر المالديف
1 AUD9.92223 MVR
5 AUD49.61115 MVR
10 AUD99.22230 MVR
20 AUD198.44460 MVR
50 AUD496.11150 MVR
100 AUD992.22300 MVR
250 AUD2480.55750 MVR
500 AUD4961.11500 MVR
1000 AUD9922.23000 MVR
2000 AUD19844.46000 MVR
5000 AUD49611.15000 MVR
10000 AUD99222.30000 MVR