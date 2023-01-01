روفيا مالديفية إلى دولار كندي

تحويل MVR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٨٧٫١٦ cad

1.00000 MVR = 0.08716 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066388.63831.436891.661290.964518.3697
1GBP1.1529411.2294102.1961.656681.91541.1120121.1795
1USD0.937750.813405183.1271.347551.5580.904517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621070.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار كندي
1 MVR0.08716 CAD
5 MVR0.43582 CAD
10 MVR0.87164 CAD
20 MVR1.74327 CAD
50 MVR4.35818 CAD
100 MVR8.71636 CAD
250 MVR21.79090 CAD
500 MVR43.58180 CAD
1000 MVR87.16360 CAD
2000 MVR174.32720 CAD
5000 MVR435.81800 CAD
10000 MVR871.63600 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / روفيا جزر المالديف
1 CAD11.47270 MVR
5 CAD57.36350 MVR
10 CAD114.72700 MVR
20 CAD229.45400 MVR
50 CAD573.63500 MVR
100 CAD1147.27000 MVR
250 CAD2868.17500 MVR
500 CAD5736.35000 MVR
1000 CAD11472.70000 MVR
2000 CAD22945.40000 MVR
5000 CAD57363.50000 MVR
10000 CAD114727.00000 MVR