10 دولار كندي إلى روفيا مالديفية

تحويل CAD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

10 cad
111.23 mvr

C$1.000 CAD = MVR11.12 MVR

Mid-market exchange rate at 10:41
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.490.9330.79279.321.5057.25958.799
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07289.5310.847299.5291.6137.78463.053
1 GBP1.266105.7271.1811353.7171.9059.19274.461

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

CAD إلى USD

CAD إلى INR

CAD إلى EUR

CAD إلى GBP

CAD إلى PKR

CAD إلى AUD

CAD إلى CNY

CAD إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار كندي / روفيا جزر المالديف
1 CAD١١٫١٢٢٥٠ MVR
5 CAD٥٥٫٦١٢٥٠ MVR
10 CAD١١١٫٢٢٥٠٠ MVR
20 CAD٢٢٢٫٤٥٠٠٠ MVR
50 CAD٥٥٦٫١٢٥٠٠ MVR
100 CAD١٬١١٢٫٢٥٠٠٠ MVR
250 CAD٢٬٧٨٠٫٦٢٥٠٠ MVR
500 CAD٥٬٥٦١٫٢٥٠٠٠ MVR
1000 CAD١١٬١٢٢٫٥٠٠٠٠ MVR
2000 CAD٢٢٬٢٤٥٫٠٠٠٠٠ MVR
5000 CAD٥٥٬٦١٢٫٥٠٠٠٠ MVR
10000 CAD١١١٬٢٢٥٫٠٠٠٠٠ MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار كندي
1 MVR٠٫٠٨٩٩١ CAD
5 MVR٠٫٤٤٩٥٤ CAD
10 MVR٠٫٨٩٩٠٨ CAD
20 MVR١٫٧٩٨١٦ CAD
50 MVR٤٫٤٩٥٤٠ CAD
100 MVR٨٫٩٩٠٨٠ CAD
250 MVR٢٢٫٤٧٧٠٠ CAD
500 MVR٤٤٫٩٥٤٠٠ CAD
1000 MVR٨٩٫٩٠٨٠٠ CAD
2000 MVR١٧٩٫٨١٦٠٠ CAD
5000 MVR٤٤٩٫٥٤٠٠٠ CAD
10000 MVR٨٩٩٫٠٨٠٠٠ CAD