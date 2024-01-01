100 روفيا مالديفية إلى دولار أسترالي

تحويل MVR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

100 mvr
9.95 aud

1.00000 MVR = 0.09947 AUD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار أسترالي
1 MVR0.09947 AUD
5 MVR0.49736 AUD
10 MVR0.99472 AUD
20 MVR1.98945 AUD
50 MVR4.97361 AUD
100 MVR9.94723 AUD
250 MVR24.86808 AUD
500 MVR49.73615 AUD
1000 MVR99.47230 AUD
2000 MVR198.94460 AUD
5000 MVR497.36150 AUD
10000 MVR994.72300 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / روفيا جزر المالديف
1 AUD10.05310 MVR
5 AUD50.26550 MVR
10 AUD100.53100 MVR
20 AUD201.06200 MVR
50 AUD502.65500 MVR
100 AUD1005.31000 MVR
250 AUD2513.27500 MVR
500 AUD5026.55000 MVR
1000 AUD10053.10000 MVR
2000 AUD20106.20000 MVR
5000 AUD50265.50000 MVR
10000 AUD100531.00000 MVR