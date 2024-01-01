ألف روفيا مالديفية إلى روبية هندية

تحويل MVR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mvr
5,377.16 inr

1.00000 MVR = 5.37716 INR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الروبية الهندية
1 MVR5.37716 INR
5 MVR26.88580 INR
10 MVR53.77160 INR
20 MVR107.54320 INR
50 MVR268.85800 INR
100 MVR537.71600 INR
250 MVR1344.29000 INR
500 MVR2688.58000 INR
1000 MVR5377.16000 INR
2000 MVR10754.32000 INR
5000 MVR26885.80000 INR
10000 MVR53771.60000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / روفيا جزر المالديف
1 INR0.18597 MVR
5 INR0.92986 MVR
10 INR1.85972 MVR
20 INR3.71944 MVR
50 INR9.29860 MVR
100 INR18.59720 MVR
250 INR46.49300 MVR
500 INR92.98600 MVR
1000 INR185.97200 MVR
2000 INR371.94400 MVR
5000 INR929.86000 MVR
10000 INR1859.72000 MVR