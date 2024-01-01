10 тысяч мальдивских руфий в сингапурские доллары
Сконвертируйте MVR в SGD по реальному обменному курсу
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|1 MVR в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0892
|0,0900
|Низкий
|0,0870
|0,0870
|В среднем
|0,0884
|0,0883
|Изменить
|0.76%
|-1.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к SGD
За последние 30 дней максимальный курс MVR к SGD составил 0,0892, а минимальный — 0,0870. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0884. Изменение курса MVR к SGD в процентном соотношении составило 0.76.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к SGD составил 0,0900, а минимальный — 0,0870. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0883. Изменение курса MVR к SGD в процентном соотношении составило -1.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сингапурский доллар / Мальдивская руфия
|1 SGD
|11,30090 MVR
|5 SGD
|56,50450 MVR
|10 SGD
|113,00900 MVR
|20 SGD
|226,01800 MVR
|50 SGD
|565,04500 MVR
|100 SGD
|1 130,09000 MVR
|250 SGD
|2 825,22500 MVR
|500 SGD
|5 650,45000 MVR
|1000 SGD
|11 300,90000 MVR
|2000 SGD
|22 601,80000 MVR
|5000 SGD
|56 504,50000 MVR
|10000 SGD
|113 009,00000 MVR