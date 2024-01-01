500 мальдивских руфий в сингапурские доллары

Сконвертируйте MVR в SGD по реальному обменному курсу

500 mvr
44,24 sgd

MVR1,000 MVR = S$0,08849 SGD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08920,0900
Низкий0,08700,0870
В среднем0,08840,0883
Изменить0.76%-1.02%
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Соотношение 1 MVR к SGD

За последние 30 дней максимальный курс MVR к SGD составил 0,0892, а минимальный — 0,0870. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0884. Изменение курса MVR к SGD в процентном соотношении составило 0.76.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к SGD составил 0,0900, а минимальный — 0,0870. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0883. Изменение курса MVR к SGD в процентном соотношении составило -1.02.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Сингапурский доллар
1 MVR0,08849 SGD
5 MVR0,44244 SGD
10 MVR0,88489 SGD
20 MVR1,76977 SGD
50 MVR4,42444 SGD
100 MVR8,84887 SGD
250 MVR22,12218 SGD
500 MVR44,24435 SGD
1000 MVR88,48870 SGD
2000 MVR176,97740 SGD
5000 MVR442,44350 SGD
10000 MVR884,88700 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Мальдивская руфия
1 SGD11,30090 MVR
5 SGD56,50450 MVR
10 SGD113,00900 MVR
20 SGD226,01800 MVR
50 SGD565,04500 MVR
100 SGD1 130,09000 MVR
250 SGD2 825,22500 MVR
500 SGD5 650,45000 MVR
1000 SGD11 300,90000 MVR
2000 SGD22 601,80000 MVR
5000 SGD56 504,50000 MVR
10000 SGD113 009,00000 MVR