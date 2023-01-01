500 Maldivler rufiyaasından Singapur dolarına
Reel döviz kuru ile MVR → SGD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Maldivler rufiyaasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Singapur Doları / Maldivler Rufiyaası
|1 SGD
|11.31440 MVR
|5 SGD
|56.57200 MVR
|10 SGD
|113.14400 MVR
|20 SGD
|226.28800 MVR
|50 SGD
|565.72000 MVR
|100 SGD
|1131.44000 MVR
|250 SGD
|2828.60000 MVR
|500 SGD
|5657.20000 MVR
|1000 SGD
|11314.40000 MVR
|2000 SGD
|22628.80000 MVR
|5000 SGD
|56572.00000 MVR
|10000 SGD
|113144.00000 MVR