10 мальдивских руфий в новые израильские шекели
Сконвертируйте MVR в ILS по реальному обменному курсу
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|1 MVR в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2481
|0,2492
|Низкий
|0,2356
|0,2356
|В среднем
|0,2422
|0,2425
|Изменить
|-0.85%
|-3.30%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к ILS
За последние 30 дней максимальный курс MVR к ILS составил 0,2481, а минимальный — 0,2356. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2422. Изменение курса MVR к ILS в процентном соотношении составило -0.85.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к ILS составил 0,2492, а минимальный — 0,2356. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2425. Изменение курса MVR к ILS в процентном соотношении составило -3.30.
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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Мальдивская руфия
|1 ILS
|4,17124 MVR
|5 ILS
|20,85620 MVR
|10 ILS
|41,71240 MVR
|20 ILS
|83,42480 MVR
|50 ILS
|208,56200 MVR
|100 ILS
|417,12400 MVR
|250 ILS
|1 042,81000 MVR
|500 ILS
|2 085,62000 MVR
|1000 ILS
|4 171,24000 MVR
|2000 ILS
|8 342,48000 MVR
|5000 ILS
|20 856,20000 MVR
|10000 ILS
|41 712,40000 MVR