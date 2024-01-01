Австралийские доллары в мальдивские руфии

Сконвертируйте AUD в MVR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = MVR10,14 MVR

Среднерыночный курс в 19:41
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График изменения обменного курса AUD к MVR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 AUD в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,387110,6526
Низкий10,04069,9971
В среднем10,201210,3034
Изменение-0.70%0.05%
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Соотношение 1 AUD к MVR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к MVR составил 10,3871, а минимальный — 10,0406. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,2012. Изменение курса AUD к MVR в процентном соотношении составило -0.70.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к MVR составил 10,6526, а минимальный — 9,9971. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,3034. Изменение курса AUD к MVR в процентном соотношении составило 0.05.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,3820,9331,679152,731,3921,328
1 GBP1,2911108,9581,2052,167197,2131,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39411,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Мальдивская руфия
1 AUD10,13980 MVR
5 AUD50,69900 MVR
10 AUD101,39800 MVR
20 AUD202,79600 MVR
50 AUD506,99000 MVR
100 AUD1 013,98000 MVR
250 AUD2 534,95000 MVR
500 AUD5 069,90000 MVR
1000 AUD10 139,80000 MVR
2000 AUD20 279,60000 MVR
5000 AUD50 699,00000 MVR
10000 AUD101 398,00000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Австралийский доллар
1 MVR0,09862 AUD
5 MVR0,49310 AUD
10 MVR0,98621 AUD
20 MVR1,97242 AUD
50 MVR4,93104 AUD
100 MVR9,86208 AUD
250 MVR24,65520 AUD
500 MVR49,31040 AUD
1000 MVR98,62080 AUD
2000 MVR197,24160 AUD
5000 MVR493,10400 AUD
10000 MVR986,20800 AUD