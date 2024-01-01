История обменного курса австралийский доллар–мальдивские руфии

Обменный курс австралийских доллара/мальдивские руфии сейчас составляет 10,140, отражая изменение в размере -0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.077% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 10,215, и минимумом, равным 9,923, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.344%.